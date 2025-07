Dazi al 45% sul Parmigiano Reggiano Queste manovre Usa sono un danno enorme

Reggio Emilia, 14 luglio 2025 – Non solo è uno dei prodotti alimentari piĂą pregiati, e apprezzati, sul territorio nazionale; il Parmigiano-Reggiano è anche in prima fila tra le eccellenze italiane esportate nel mondo, in particolare negli Usa. Per questo l’annunciato incremento dei dazi da parte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che stavolta sembra andare oltre i consueti toni propagandistici piĂą volte esibiti nelle settimane scorse, preoccupa non poco il Consorzio di Tutela del noto formaggio. Forme di parmigiano reggiano in una foto d'archivio. ANSA (generica, simbolica, cibo, formaggio, cibo, made italy, parmigiano reggiano, dazi, agroalimentare, consorzio, Dop, NPK) E di questi timori si fa portavoce il Presidente del medesimo, Nicola Bertinelli: “L’introduzione di un dazio complessivo del 45% sul Parmigiano Reggiano (al 15%, che vi grava da sempre, ora si aggiungerebbe un ulteriore 30%, ndr ) rappresenta un danno enorme per un prodotto simbolo del made in Italy che rischia di perdere competitivitĂ su mercati strategici come quello statunitense, primo mercato estero per la nostra Dop”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dazi al 45% sul Parmigiano Reggiano. “Queste manovre Usa sono un danno enorme”

