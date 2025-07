Arrivano i Mammut nella discarica a Peccioli la preistoria è di casa

Peccioli (Pisa), 14 luglio 2025 – Non è fantascienza, ma la sorprendente realtà di Peccioli: due imponenti mammut preistorici, creature che un tempo dominavano il Valdarno e persino la Valdera, sono ’tornati’ dopo milioni di anni per stabilirsi nel cuore della discarica. Da sabato scorso, queste nuove e gigantesche installazioni arricchiscono il notevole patrimonio scultoreo di Peccioli, diventando i nuovi guardiani del Triangolo Verde di Legoli, l’innovativo impianto di smaltimento e trattamento rifiuti. L’iniziativa di Belvedere Spa va a valorizzare ancora una volta un luogo in particolare, quello del Triangolo Verde di Legoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

