Wimbledon | il nome di Jannik Sinner viene scoperto nell' albo d' oro dei vincitori del torneo

Nell'albo dei vincitori di Wimbledon, in caratteri oro su fondo verde, entra anche Jannick Sinner: il primo italiano nella storia del torneo di tennis più famoso del mondo. LEGGI. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

A TESTA ALTISSIMA Nole saluta Wimbledon dopo un torneo fantastico a 38 anni ? Esce per mano di Sinner, che diventa il primo tennista a vincere 9 set di fila contro Novak Il 24 volte campione Slam era reduce da 6 finali (almeno) consecutive qui a L Vai su Facebook

