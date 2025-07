Rivoluzione nel cuore di Cassano d’Adda | il nuovo centro brilla dopo il restyling

Cassano d’Adda (Milano), 14 luglio 2025 –  Il taglio del nastro all’ora dell’aperitivo, amministratori comunali e politici regionali, forze dell’ordine e associazioni, progettisti e tecnici, le note della banda e la benedizione del parroco, in una cornice di festa e alla presenza di tantissimi cittadini: dopo due anni di percorso, oltre un anno e mezzo di lavori e non pochi disagi i l vernissage del centro storico rinnovato, fra piazza Garibaldi e via Veneto, è fatto, “battezziamo un nuovo cuore della città ”. Per salutarlo non la sola cerimonia, sotto il portone del Ricetto, ma una giornata intera di iniziative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivoluzione nel cuore di Cassano d’Adda: il nuovo centro brilla dopo il restyling

