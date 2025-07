NASCAR Van Gisbergen regola tutti anche a Sonoma

Sui road course è il favorito numero uno ed anche questo weekend non ha avuto rivali. Shane van Gisbergen ha vinto di forza ancora una volta nella NASCAR Cup Series, il neozelandese trionfa a Sonoma ripetendo alla perfezione quanto fatto settimana scorsa a Chicago. Il #88 dello schieramento al volante della Chevrolet Camaro di Trackhouse Racing ha letteralmente monopolizzato la scena dopo la pole realizzata in qualifica. ‘SVG’ ha vinto in scioltezza respingendo nelle ripartenze conclusive ogni assalto da parte della Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe. Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9), Michael McDowell (Spire Motorsport Chevrolet #71) e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) completano nell’ordine una nuova avvincente prova all’interno di una delle piste più impegnative del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Van Gisbergen regola tutti anche a Sonoma

