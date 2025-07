In Vespa alla scoperta di Capo Nord Il mio viaggio in moto di 4.500 km

Cesena, 14 luglio 2025 – Uno dei più noti e importanti imprenditori del territorio, è stato il protagonista di una interessante avventura su due ruote. Marco Gardini, 64 anni splendidamente portati, titolare di diversi mobilifici che portano lo storico nome di famiglia, ha percorso tutta l’Europa in Vespa, sino a raggiungere Capo Nord, in Norvegia, dopo un viaggio di oltre 4.500 chilometri. Per compiere l’impresa Gardini si è iscritto alla terza edizione del Nordkapp Classic Raid, per un viaggio unico della durata di 16 giorni. Già la preparazione è stata una componente importante del viaggio, visto che l’imprenditore ha restaurato una sua vecchia moto di 45 anni, un PX 125 costruito nel 1980 ed immatricolato nel 1981 di colore bianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

