Si perde nel bosco a 92 anni Ritrovata morta tra i rovi Wanda stroncata da un malore

Castel Focognano, 14 luglio 2025 – Era scomparsa da casa nelle prime ore di sabato ma, dopo quasi un giorno di ricerche, una 92enne è stata ritrovata morta ieri mattina intorno alle 8 in una zona di campagna in Casentino. Subito dopo l’allarme lanciato dai familiari della donna, sono stati i carabinieri della Compagnia di Bibbiena a coordinare i soccorritori (vigili del fuoco, personale della protezione civile, volontari, cacciatori). Nonostante la mobilitazione, quindi, l’epilogo è stato tragico col medico legale che, giunto sul luogo del ritrovamento, ha accertato l’avvenuto decesso: la novantenne non avrebbe riportato traumi evidenti ed è plausibile che sia stata colta da un malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si perde nel bosco a 92 anni. Ritrovata morta tra i rovi. Wanda stroncata da un malore

