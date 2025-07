Una giornata al lago quanto spende una famiglia? Dal lido alla cena il conto è servito

Abbadia Lariana (Lecco), 14 luglio 2025 –  Partenza presto da un paesone dell ’hinterland milanese, per evitare il traffico e, magari, trovare un parcheggio gratuito. Destinazione: Abbadia Lariana, lago di Como, per una giornata al “mare della Lombardia“ in famiglia. Dalla comitiva fanno parte mamma Marta, oss di cooperativa in casa di riposo da 1.300 euro di stipendio al mese, papĂ Danilo, impiegato che guadagna 1.600 euro, il primogenito Gioele di 11 anni e la sorellina Laura di 7. La speranza di evitare il traffico si infrange subito, perchĂ© la Statale 36, come al solito, è un interminabile serpentone di auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una giornata al lago, quanto spende una famiglia? Dal lido alla cena il conto è servito

In questa notizia si parla di: giornata - lago - famiglia - spende

Tommy Cash a Lecco: una giornata di relax sul lago di Como per la star di “Espresso macchiato” - Lecco, 2 giugno 2025 – Tra un espresso macchiato e l'altro, Tommy Cash si è concesso una giornata di svago a Lecco sul lago di Como.

Lago Maggiore, una giornata di controlli: fermate 19 persone e 7 barche - Una giornata di controlli sul Lago Maggiore con il pattugliamento congiunto tra polizia di Stato e del Canton Ticino.

Vacanze al lago, quanto costa una settimana sui laghi Maggiore e Orta?; Il salasso nelle piscine dell’Astigiano, una giornata per una famiglia può costare 100 euro; L’aperitivo vista lago: ecco quanto si spende al bar tra Argegno e Tremezzina.

Giornata della famiglia, gli eventi in programma - Il Resto del Carlino - Anche il Comune di Forlì, in occasione del 15 maggio, celebra la Giornata internazionale della famiglia, istituita nel 1993 ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Una famiglia ligure spende 452 euro l'anno per bolletta acqua - Le famiglie liguri nel 2022 hanno speso in media 452 euro per la bolletta dell'acqua, con un incremento di quasi il 9 per cento rispetto all'anno precedente. Si legge su ansa.it