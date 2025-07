introduzione. Il nuovo film dedicato a Superman, diretto da James Gunn, si distingue per l’inserimento di numerosi personaggi e metahumans che arricchiscono l’universo DC in modo innovativo. Tra le figure più sorprendenti troviamo Metamorpho, un personaggio storico dei fumetti che fa il suo debutto live-action, aprendo nuove possibilità narrative e visive per il franchise. la rappresentazione di metamorfo in superman. una figura iconica del mondo dc portata sul grande schermo. Interpretato dall’attore Anthony Carrigan, Metamorpho è un personaggio classico dei fumetti dc, apparso per la prima volta nel 1965 nella serie The Brave and the Bold. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - James Gunn sorprende con un personaggio DC in Superman