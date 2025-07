Wimbledon Sinner best of | in due minuti i colpi migliori di una partita perfetta

Un duello serratissimo e quasi alla pari sino al finale travolgennte dell'altoatesino. Carlos Alcaraz si aggiudica il primo set 6-4, poi Jannik Sinner vince i tre successivi sempre 6-4. Una partita ai massimi livelli, con colpi eccezionali e il pubblico col fiato sospeso. Ma Jannik questa volta gioca meglio dell'avversario che teme di più e che gli ha strappato il Rolland Garros. In chiusura c'è mamma Siglinde con le mani sugli occhi e il figlio che la tranquillizza con un servizio potentissimo davanti al quale lo spagnolo si arrende. Rivediamoli. Video Reuters LEGGI. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Wimbledon, Sinner best of: in due minuti i colpi migliori di una partita perfetta

