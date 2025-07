Pace e arcobaleno agli Europei le azzurre sanno portare un’idea

C’è una via diretta e immediata per i messaggi che arrivano dagli Europei di calcio in Svizzera. Quelli delle ragazze o quelli promossi dalla panchina,. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Pace e arcobaleno agli Europei, le azzurre sanno portare un’idea

In questa notizia si parla di: europei - pace - arcobaleno - agli

Ucraina, il Financial Times: «Putin ha offerto di fermare la guerra». Cosa prevede la proposta di pace che stuzzica Trump (ma non gli europei) - Vladimir Putin  ha offerto di mettere in pausa la sua invasione dell’Ucraina lungo l’attuale linea del fronte.

Zelensky incontra i leader europei, al via il vertice con Meloni in videocall: “Uniti per la pace e la sicurezza” - Oggi, a partire dalle 9.30, la premier Giorgia Meloni parteciperà , in video collegamento, al vertice con i leader europei sulla pace e sulla sicurezza dell’Ucraina.

Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace” - “Io non andrò a votare al referendum. Invito a restare a casa? Gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l’8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa”.

Pace e arcobaleno agli europei, le azzurre sanno portare un’idea Vai su X

Inizia bene l’avventura dell’Italia femminile agli Europei: Caruso decide la gara contro il Belgio Vai su Facebook

Pace e arcobaleno agli europei, le azzurre sanno portare un’idea; La piazza per l'Europa, Serra: Eravamo 50mila, 50mila cittadini europei. Non perdiamoci di vista; Roma, giornata di manifestazioni. In Piazza del Popolo evento pro-Ue.

Gli Europei femminili di calcio in Svizzera e quel dipinto sull'erba che sa di futuro - Quelli delle ragazze o quelli promossi dalla panchina, hanno entrambi un effetto sorpresa perché non pa ... Segnala lastampa.it

Europei Femminili UEFA 2025, le capitane in campo con la fascia arcobaleno - Niente da fare per l'Italia, che stasera torna in campo contro il Portogallo. Segnala gay.it