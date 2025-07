Maxi rissa nella notte a Macerata | coltellate in centro caos al pronto soccorso

Macerata, 14 luglio 2025 – Una violenta rissa tra peruviani si è scatenata l’altra notte tra piazza Mazzini e piazza Nazario Sauro, in centro a Macerata. Quattro persone sono rimaste ferite, una in maniera piĂą seria, colpita da un coltello. E anche in ospedale è scoppiato il caos, con il personale medico e sanitario costretto a chiamare le forze dell’ordine per tenere a bada i familiari dei ricoverati. L’episodio è avvenuto l’altra notte, poco prima delle 4, quando nella zona dello Sferisterio a Macerata un gruppo di uomini ha cominciato a picchiarsi in mezzo alla strada, dopo essersi incrociati – sembra – per caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa nella notte a Macerata: coltellate in centro, caos al pronto soccorso

Tre bancomat esplosi nella notte a Macerata, Porto Potenza e Porto Sant'Elpidio. Caccia a una banda di 5 malviventi - MACERATA Notte di esplosioni tra le province di Macerata e Fermo, una banda di ladri, probabilmente cinque, ha fatto saltare in aria gli sportelli automatici di tre istituti di credito,.

Pellegrinaggio, 7mila fedeli in cammino tutta la notte da Macerata a Loreto - Macerata, 15 giugno 2025 – Settantamila fedeli sono arrivati a Loreto alle 6 del mattino. Completando il 47esimo pellegrinaggio, partito dal centro fiere di Villa Potenza, a Macerata, dopo otto ore di cammino, i pellegrini sono giunti alla Santa casa.

