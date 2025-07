Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano | Sono l’incubo dei grattacieli L’Italia? Sarà una regione del Califfato

MILANO – Prima l’attrazione per lo Stato islamico. Poi la diffusione di video che inneggiavano all’Isis. Al gradino successivo dell’escalation, l’autoaddestramento. Fino a desiderare che l’ Italia diventasse una regione del Califfato e a ipotizzare azioni contro i “miscredenti”, incitando al martirio. Sui social, dove cambiava spesso il nome sia per evitare i controlli e sia per scongiurare l’oscuramento dei profili visti i contenuti, era arrivato a definirsi “incubo dei grattacieli“, con chiaro riferimento agli attentati dell’11 settembre 2001. Dietro lo schermo c’era un ragazzo di 16 anni nato in Italia da genitori iraniani, residente nell’hinterland di Milano, che è stato arrestato per propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalitĂ di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano: “Sono l’incubo dei grattacieli. L’Italia? SarĂ una regione del Califfato”

