Ottant’anni dalla Liberazione musica e memoria al Castello | Riflettiamo sul presente

Milano, 14 luglio 2025 – "Questa festa per noi è un' occasione di riflettere sul mondo che ci circonda. E di ricordare quanto è costato superare, dopo una guerra, oggi che di guerra parliamo ogni giorno, quel 1945", dice Primo Minelli presidente dell'Anpi Milano (Associazione nazionale partigiani d'Italia). Stasera, alle 20.30, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si trasformerà in un palco della Memoria e della Libertà con " Bella Milano! " la Festa Partigiana organizzata appunto dall' Anpi Milano e dall' Anpi nazionale nell'ambito della rassegna Estate al Castello, promossa dal Comune di Milano.

