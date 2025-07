Villaggio operaio di Crespi d’Adda via al restauro del lavatoio | dalla Regione 50mila euro

Capriate San Gervasio (Bergamo), 14 luglio 2024 – Un finanziamento complessivo in conto capitale di 151.724 euro per finanziare sei interventi in provincia di Bergamo. È quanto ha deciso Regione Lombardia che in questo modo dimostra di avere sempre più a cuore il patrimonio bergamasco. L’intervento simbolo riguarda Crespi d’Adda, nel comune di Capriate San Gervasio, dove un contributo di 50mila euro consentirà il restauro dello storico lavatoio progettato dall’ingegner Brunati alla fine dell’ottocento. Un tempo luogo dii ritrovo femminile, oggi è tra gli elementi più rappresentativi del villaggio operaio di Crespi d’Adda, uno dei siti industriali meglio conservati d’Europa, riconosciuto Unesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villaggio operaio di Crespi d’Adda, via al restauro del lavatoio: dalla Regione 50mila euro

