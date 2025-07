il sentiero folle alla vedova accertamenti dei carabinieri

Ancona, 14 luglio 2025 – Il servizio del nostro giornale sul sentiero della Vedova, pubblicato ieri, ha già provocato le prime reazioni. Il presidente del Parco del Conero Luigi Conte è intervenuto affermando di essere “a conoscenza delle criticità relative al rispetto dell’ ordinanza comunale che vieta la percorrenza”, aggiungendo che “la questione è oggetto di accertamenti in corso da parte dei Carabinieri Forestale Stazione Conero per la complessità ulteriore data dagli interessi dei privati”. I privati interessati alla questione non sono solo i residenti della zona, preoccupati sia “per le conseguenze giuridiche a cui loro stessi potrebbero essere sottoposti qualora si verificassero incidenti o infortuni”, sia perché “quel percorso da aprile a ottobre attira centinaia di persone, compresi turisti stranieri che invadono l’area” Gli interessi in gioco sono anche quelli dei grottaroli che hanno le loro proprietà ai piedi del sentiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

