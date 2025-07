Si sente male al ristorante ‘È crollato sul tavolo’ tanta paura per un 59enne

Limite sull’Arno (Firenze), 14 luglio 2025 – Una cena in compagnia. La buona tavola, le chiacchiere, le risate. Poi il buio, la vista che si annebbia, i suoni che rimbombano e diventano ovattati. E infine il silenzio. I commensali lo hanno visto crollare all’improvviso. Forse appena il tempo di riuscire a fare un cenno per chiedere aiuto. Così un sabato sera ha rischiato di trasformarsi in tragedia alla pizzeria A i’Campo di Limite sull’Arno, non fosse stato per la prontezza dello staff e in particolare del pizzaiolo che ha prestato il primo soccorso al 59enne, teleguidato dalla centrale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

