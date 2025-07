festival dei due mondi edizione da record e ora cambia guida

Spoleto,¬†14 luglio 2025 ‚Äst Spoleto da record. Un bilancio in positivo con il pi√Ļ alto incasso i biglietteria mai registrato e uno strascico di polemica: si chiude cos√¨ la sessantottesima edizione del Festival dei due mondi di Spoleto. La polemica non √® sugli spettacoli (67 che hanno coinvolto 784 artisti da 53 Paesi), o sugli spettatori (serate spesso sold out con una capienza media sopra il 90% e 31mila biglietti venduti), e nemmeno sui conti appunto visti i 925 mila euro di biglietteria, il 17% in pi√Ļ dello scorso anno e il risultato migliore dal 2008, cio√® da quando ci sono i dati sul botteghino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

