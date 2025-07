Bellariva il nuovo ponte c’è già Scatta la fase di assemblaggio sarà pronto la prossima estate

Firenze, 14 luglio 2025 – Quella ’grassa’ penisola che avanza lenta nell’acqua, ora placidissima, dell’Arno e quei blocchi colorati adagiati nel cantierone dell’Albereta catturano gli sguardi dei passanti sui giardini di Bellariva. Il nuovo ponte che allaccerà il quartiere a Gavinana – e viceversa – per liberare spazi utili alle carrozze della tramvia sul dirimpettaio pronte da Verrazzano sembra in procinto di ’tuffarsi’ nel fiume. Le varie mastodontiche componenti – visibili a occhio nudo – stanno entrando in questi giorni nel maxi cantiere di via Villamagna e, spiegano dal Comune, gli operai stanno iniziando con il complesso lavoro di assemblaggio che prevede ovviamente delle imponenti saldature. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bellariva, il nuovo ponte c’è già . Scatta la fase di assemblaggio, sarà pronto la prossima estate

In questa notizia si parla di: bellariva - ponte - scatta - fase

Bellariva, il nuovo ponte c’è già . Scatta la fase di assemblaggio, sarà pronto la prossima estate.

Firenze, è scattato il taglio degli alberi a Bellariva per la ... - Firenze, è scattato il taglio degli alberi a Bellariva per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno Via agli interventi in preparazione ai lavori per la nuova linea. Riporta lanazione.it

Ponte sull’Arno, giù i primi alberi. Tra Gavinana e Bellariva 35 ... - Il corpaccione (e annessi) del nuovo ponte sull’Arno che allaccerà Gavinana a Bellariva entro i primi mesi del 2025 per liberare da gran parte delle auto il dirimpettaio ponte da Verrazzano ... Lo riporta lanazione.it