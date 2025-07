Morte alla festa dei bimbi Kenia riabbraccia la figlia Sta bene ma è sotto choc

Pesaro, 14 luglio 2025 – “Sta bene, grazie a Dio. Ma è sotto choc”. Kenia Cassia Vaca, 28 anni, è miracolosamente viva dopo che un proiettile sparato da Sandrino Spingardi, 71 anni, venerdì sera le ha attraversato la testa. Sua madre, Griselda Cassia Nunez, per tutti “Gris”, 44 anni, non ce l’ha fatta, freddata a colpi di pistola durante la festa di fine asilo della bambina di Kenia, nella loro casa di via Sterpettine a Marotta. Omicidio Marotta Mondolfo Compleanno Bambini Nonna Morta Griselda Cassia Nunez,Figlia Kenia Cassia Vaca Spravissuta Omicda Spingardi Sandrino Sandro Facciata della Casa Frontale con Auto,Sangue e esIgilli Allingresso e Finestre Il suo dolore lo racconta un’amica mentre si trova in ospedale a Fano dove Kenia è stata trasferita sabato da Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

