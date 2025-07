Goku non è più il combattente più forte di dragon ball ecco perché

La serie Dragon Ball si distingue per un cast tra i più potenti e variegati dell'intera storia degli anime e manga. Tra i personaggi principali spicca Goku, riconoscibile in modo immediato e apprezzato per il suo carattere gentile e spensierato. La narrazione di questa saga ha visto il protagonista evolversi da un bambino con coda che viveva tra le montagne a diventare il simbolo del genere sh?nen, grazie alle sue imprese di forza impressionanti. il periodo di supremazia di goku nel combattimento. la durata della supremazia di Goku sui combattenti. Nonostante la sua fama come guerriero imbattibile, Goku non è mai stato il combattente più forte per un lungo periodo all'interno della saga.

