Assegnazioni provvisorie | via libera con riserva ai vincitori PNRR1 non abilitati

Il nuovo CCNI 202528 consente anche ai docenti vincitori del concorso PNRR1, ma non ancora abilitati, di presentare domanda per le assegnazioni provvisorie con riserva. Tuttavia, per ottenere la validazione definitiva della domanda, sarà necessario comunicare l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione entro il 10 agosto 2025 Nuove regole dal CCNI 202528 Con la firma del CCNI 202528 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

