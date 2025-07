Dall’oratorio al grande sogno di giocare nel Milan | la storia di Mamadou 12 anni brianzolo

BRIOSCO – Dall’oratorio di Briosco al Milan. Pen Mamadou, classe 2013, ha firmato con AC Milan, entrando nella squadra Under 13 del settore giovanile rossonero. È allievo attaccante esterno di Academy Brianza, la società che valorizza le squadre degli oratori. Mamadau è cresciuto tra le fila del Briosco San Vittore, per essere poi selezionato dall’Academy Brianza, dove ha militato nell’ultimo anno. Si è allenato seriamente, distinguendosi per velocità , tecnica e potenza fisica, attirando l’attenzione di diverse società professionistiche come Como, Atalanta e Lecco, prima della decisione definitiva: Milan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

