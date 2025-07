Viareggio, 14 luglio 2025 – Si sono dati appuntamento in centinaia per ricordarlo, per onorarlo, per dimostrargli, anche adesso che è volato in cielo, che lo amano e che non lo dimenticheranno, né ora né mai. Il Varignano è sceso sabato sera in strada per una fiaccolata in ricordo di Anthony Mantia, il giovanissimo ragazzo morto a seguito del terribile incidente in scooter. Restano ancora gravi le condizioni dell’amico Aimen Labidi. I due ragazzi sono stati ricordati anche sul palco di piazza Mazzini dal dj Ale Lippi nel corso della kermesse di Radio Deejay. Sabato sera una fiaccolata densa di rispetto che, partita dalla parrocchia della Resurrezione è arrivata al quartiere Apuania dove Anthony e Aimen, amici per la pelle, erano cresciuti e vivevano con le loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiaccolata al Varignano. Un corteo silenzioso per Anthony e Aimen