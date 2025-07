Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli | Milano fa paura

Milano, 14 luglio 2025 – “È andata bene. Siamo messi male, se questo è quello che mi viene da dire dopo che mio figlio è stato aggredito e rapinato da 8 persone. È andata bene perché ha “solo“ un braccio ingessato. Milano fa paura ”. A p arlare è il padre del venticinquenne che la notte tra sabato e domenica si è imbattuto in una banda di 8 giovani, descritti come nordafricani, che lo hanno minacciato e attaccato con una bottiglia di vetro per rubargli la catenina d’oro che aveva al collo, con appesa la fede nuziale della nonna defunta. Il 25enne era in viale Cassala all’altezza di largo Ascari, a ridosso della fermata metropolitana Romolo, e stava raggiungendo la sua auto in compagnia della fidanzata attorno all’1 dopo aver trascorso la serata sui Navigli, quando è stato sorpreso alle spalle dalla banda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli: “Milano fa paura”

milano - padre - rapinato - paura

