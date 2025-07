Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain-Rapporto risultato obiettivi come blues diventano campioni del mondo

2025-07-13 23:36:00 Il web non parla d’altro: Il Chelsea ha prodotto una straordinaria prestazione per una vittoria per 3-0 sul Paris Saint-Germain per vincere la Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025. Un tutore di Cole Palmer e una straordinaria traguardo di Joao Pedro hanno segnato la vittoria prima dell’intervallo, lasciando PSG sbalordito e incapace di rispondere nonostante numerose sostituzioni e tentativi del secondo tempo di spostare lo slancio. Dal primo fischio, il Chelsea sembrava il lato più aggressivo e strutturato. Le prime possibilità caddero a Palmer e Marc Cucurella, con il blues che premeva in alto e vittima di pezzi profondi nella metà di PSG. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: chelsea - paris - saint - germain

Mondiale per club 2025, Chelsea-Paris Saint Germain 3-0: Palmer firma il trionfo dei Blues - East Rutherford (Stati Uniti), 13 luglio 2025 - Al MetLife Stadium di East Rutherford fa caldo e le temperature, a dispetto della classica esultanza, le infiamma ulteriormente Cole 'Cold' Palmer, che in mezz'ora fa ammattire il Paris Saint-Germain con una doppietta da urlo, prima di servire l'assist a fine primo tempo per un Joao Pedro dall'impatto a dir poco devastante con il Chelsea.

3-0 al #ParisSaintGermain, il #Chelsea vince il Mondiale per club. Doppietta di Palmer e gol di Pedro per gli inglesi, la finale disputata davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. ? di Sergio Gadda Vai su X

Il Chelsea non lascia scampo al Paris Saint-Germain e vince la prima edizione del Mondiale per Club. Grande protagonista Cole Palmer, autore di una doppietta e un assist Vai su Facebook

