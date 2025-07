Quando l’Inghilterra gioca successiva all’Euro 2025 e chi sono contro?

L'Inghilterra ha conquistato un quarto di finale a Euro 2025 da un Galles 6-1. Una vittoria è stata sufficiente per le leonesse perché avevano già recuperato la differenza di porta quando hanno battuto i Paesi Bassi 4-0. I tre punti per l'Inghilterra e la Francia che hanno battuto i Paesi Bassi nell'altra partita del Gruppo D significano che la squadra di Sarina Wiegman ha terminato i classificati nel gruppo.

In questa notizia si parla di: inghilterra - euro - gioca - successiva

Houghton sul perché l’Inghilterra può difendere il loro trofeo euro - Notizia fresca giunta in redazione: L’Inghilterra inizia la loro campagna Euro il 5 luglio e sono tra i favoriti a vincere il trofeo quest’estate.

Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts - 2025-07-13 23:12:00 L'Inghilterra ha prodotto una scintillante performance attaccante per sconfiggere il Galles 6-1 e prenotare il loro posto negli euro 2025 knockout.

Euro femminile 2025: Francia 2-1 Inghilterra - 2025-07-05 23:11:00 La Francia ha superato l'Inghilterra nel loro scontro Euro 2025 di apertura, ottenendo una vittoria per 2-1 in una partita che ha visto il dramma, i gol non consentiti e una raffica di occasioni in ritardo per le leonesse.

ACCADDE OGGI - 10 LUGLIO 1960: IL PRIMO CAMPIONATO EUROPEO VIENE VINTO DALL’URSS È la prima edizione del campionato europeo che vede diciassette squadra al via con il clamoroso forfait di Italia, Germania Ovest e Inghilterra. Si gioca in Fra Vai su Facebook

Euro 2024, Olanda-Inghilterra 1-2. Inglesi contro la Spagna in finale; Finale di EURO 2024: chi l'ha giocata? quando e dove?; Europei 2024, Spagna-Francia e Inghilterra-Olanda: punti di forza delle semifinaliste.

Inghilterra - Galles anteprima Gruppo D UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e formazioni - Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2025 tra Inghilterra e Galles.

Spagna-Inghilterra Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in ... - La squadra di De La Fuente viene da un percorso netto: solo vittorie fin qui, ma quella di Southgate ha ...