Forlì, 14 luglio 2025 – Sull’ aggressione omofoba da parte di un gruppo di quindicenni a scapito di altri ragazzi della stessa età in un paese del forlivese, raccontata da una delle vittime sulle nostre pagine due giorni fa, interviene il segretario territoriale del Partito Democratico, Enrico Monti, che invita tutti a riflettere “sulle difficoltà di inclusione e di accettazione dell’altro”. Una riflessione che deve coinvolgere tutta la comunità su quanto accaduto e sulle dinamiche esposte dal testimone, soprattutto riguardo al fatto che gli adulti, incrociati dai due gruppi nell’ inseguimento durato oltre 45 minuti, non siano mai intervenuti a difesa degli aggrediti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione omofoba tra 15enni. “Sconcertante, istituzioni e scuola devono agire: ora basta inerzia”

