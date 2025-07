Colpi di pistola contro l’ospedale Stella Maris paura a Calambrone

Pisa, 14 luglio 2025 – Spari contro la sede della Stella Maris in via del Tirreno a Calambrone. La polizia sta effettuando le indagini e gli accertamenti per capire, innanzitutto, se si è trattato di colpi a salve o con proiettili che avrebbero potuto uccidere e per risalire all’autore di questo gesto che ha seminato il terrore sia nei dipendenti dell’ospedale che nei tanti passanti che a quell’ora si trovavano sul viale che corre parallelo al mare. Dalle testimonianze raccolte dagli agenti della questura pare che un uomo sia arrivato di fronte alla Stella Maris in auto – diretto verso Livorno – abbia fermato il veicolo e dal finestrino lato guida ha sparato alcuni colpi con una pistola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpi di pistola contro l’ospedale Stella Maris, paura a Calambrone

In questa notizia si parla di: colpi - ospedale - stella - maris

Resa dei conti a colpi di coltello: giovane scaricato davanti all’ospedale - Civitanova Marche, 14 maggio 2025 – Violenta lite tra due gruppi di albanesi finisce nel sangue: due giovani uomini all’ospedale, uno a Civitanova e l’altro a Fermo.

Ferito a colpi di pistola, portato all’ospedale Cardarelli. Il racconto: “Passeggiavo e mi hanno sparato” - Il fatto avvenuto in via Sant'Ignazio di Loyola. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’evento.

Calci, pugni e colpi di martello. Brutale aggressione di gruppo, due fratelli in ospedale: uno è grave - Follonica (Grosseto), 10 maggio 2025 – Calci, pugni e anche colpi di martello. Una brutale aggressione di gruppo è avvenuta nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio nel quartiere di Senzuno a Follonica.

Colpi di pistola contro l’ospedale Stella Maris, paura a Calambrone; Abusi alla Stella Maris e complicità istituzionali: alcuni contributi dalla lotta per avere verità e giustizia; Il Consiglio regionale presente alla posa della prima pietra dell'ospedale Stella Maris.

Stella Maris, posata la prima pietra dell'ospedale - Pisa, 23 aprile 2025 – Via ufficiale, con la posa della prima pietra a cui hanno preso parte varie autorità, alla costruzione del nuovo ospedale dei bambini e dei ragazzi dello Stella Maris che ... Come scrive lanazione.it

Stella Maris, 20 milioni per il nuovo ospedale - la Nazione - Stella Maris, 20 milioni per il nuovo ospedale La Fondazione ha dato il via ad una campagna di donazioni in occasione del Natale: tra pochi giorni arriverà il permesso a costruire ... Riporta lanazione.it