Protezione civile Gaza 43 le vittime dei raid israeliani

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i raid aerei israeliani di oggi hanno ucciso almeno 43 palestinesi, mentre secondo fonti mediche citate da al Jazeera il bilancio della giornata potrebbe salire a 92 vittime. Il portavoce dell'agenzia di protezione civile palestinese, Mahmud Bassal, ha dichiarato che almeno 43 persone sono state uccise negli ultimi raid israeliani, di cui 11 in un mercato di Gaza City. Otto bambini sono stati tra le 10 vittime di un attacco con drone contro un punto di distribuzione dell'acqua nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, ha aggiunto Bassal.

Protezione civile di Gaza, 'almeno 20 morti per due raid'. Tra le vittime almeno sei bambini. Gli attacchi nella notte http://ow.ly/nZqh106feTk | #ANSAmed #ANSA Vai su X

A #Gaza, ancora una strage tra i civili in fila per l’acqua, molti bambini tra le vittime. L’esercito israeliano parla di un guasto tecnico. E #Netanyahu... Vai su Facebook

