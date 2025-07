Ventimiglia, 14 luglio 2025 – “È stata una grandissima emozione, frutto di un grande gioco di squadra. Abbiamo sempre sperato di trovare il bambino vivo”. È il commento a caldo del prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo dopo il ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera da un camping a Latte, frazione di Ventimiglia. “Le forze dello Stato – prefetto, forze dell’ordine, vigili del fuoco – in un sistema di grande sinergia e collaborazione con il mondo del volontariato – ha sottolineato Romeo –, hanno operato giorno e notte in maniera instancabile per la ricerca del piccolo Allen”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimbo scomparso, il prefetto: “Lo ha ritrovato lo psicologo”