La seconda stagione di the pitt abbandona la trama più avvincente

La seconda stagione di The Pitt, la serie medica targata HBO Max, si sta avvicinando al debutto con molte aspettative, ma alcune novità stanno influenzando significativamente il percorso narrativo. La perdita di uno dei personaggi principali e delle sue linee narrative più coinvolgenti rappresenta un cambiamento importante per la continuity della serie. l'assenza di dr. collins in the pitt stagione 2. perché dr. collins non sarà presente nella seconda stagione. Recentemente è stato confermato che Tracy Ifeachor non interpreterà più il ruolo di Dr. Collins in The Pitt stagione 2. La decisione non deriva da un abbandono volontario dell'attrice, ma dalla scrittura della sua uscita dalla trama.

