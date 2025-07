Rogo nella notte a Montemurlo la verità nelle telecamere Fiammata partita dai pancali

Prato, 14 luglio 2025 – Si cerca l’ innesco del rogo fra le macerie dei tre capannoni andati distrutti nella notte fra venerdì e sabato nella zona industriale di Bagnolo a Montemurlo. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire quello che è accaduto fra via Bisenzio e via dell’Industria dove i capannoni che ospitavano la Logistica Verrilli, il Maglificio Bartolini e la ditta Archetipo sono stati divorati dalle fiamme scoppiate all’improvviso intorno a mezzanotte e quaranta di sabato. Quello che è certo è che si tratti di un incendio di origine dolosa. La conferma potrebbe arrivare a breve dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso qualcosa di interessante per le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rogo nella notte a Montemurlo, la verità nelle telecamere. Fiammata partita dai pancali

In questa notizia si parla di: rogo - notte - montemurlo - verità

Ennesimo rogo nella notte: in fiamme l’Audi di un uomo sottoposto ai domiciliari - GALATONE – Misterioso incendio nella notte: in fiamme l’auto di un uomo sottoposto alla misura dei domiciliari.

Rogo a Taverne, evacuato un palazzo: "Meno male non è accaduto di notte" - di Laura Valdesi SIENA Il fumo nero si vedeva dalle Crete ma anche da chi percorreva la Siena-Bettolle, all’altezza di Taverne d’Arbia.

Rogo in abitazione nel cuore della notte, famiglia di tre persone ricoverata - Un principio di incendio si è verificato attorno alle 4 del mattino di domenica 25 maggio 2025, alle 3:55, in un’abitazione in borgata Englaro, al civico 3, nel comune di Paluzza.

Rogo nella notte a Montemurlo, la verità nelle telecamere. Fiammata partita dai pancali; Incendio nella notte a Montemurlo: le fiamme hanno divorato una discarica di rifiuti abusiva. Rischio amianto; Discarica va a fuoco scatta pericolo amianto. Divieto di avvicinarsi: Era lì da giugno 2024.