Bologna, 14 luglio 2025 – I velox, si sa, non perdonano chi supera i 50 chilometri orari. Ma se la contravvenzione arriva, non è detto che poi venga pagata vista l’annoso dilemma sulla distinzione tra approvazione e omologazione dell’apparecchio. Sono diversi, infatti, i verbali annullati dai giudici di pace sotto le Due Torri tant’è che a Bologna dal 2021 al 2024 sono quadruplicati coloro che ricorrono contro le multe dei vigili elettronici, passando da 221 a 800, come raccontato dal ’Carlino’. A distanza di mesi, il copione non è cambiato. E le multe continuano ad essere cancellate. Tra gli ultimi casi c’è quello di Roberto Marigo, medico ospedaliero, che ha ricevuto due distinti verbali in cui gli viene contestato il superamento dei limiti di velocitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, altri ricorsi a Bologna: 2 verbali annullati