Santa Croce il giallo del video virale L’ipotesi della scalata esterna Al vaglio decine di videocamere

Firenze, 14 luglio 2025 – Nelle immagini diventate subito virali sui social si distinguono due figure: uno si trova dietro la croce in ferro battuto che svetta sopra la Basilica di Santa Croce, l’altro si muove tra le statue marmoree degli angeli della facciata. Il video ha suscitato forti reazioni, sollevando anche alcuni dubbi sulla sua autenticità . Il filmato è girato da lontano e in bassa qualità . Sulla vicenda sono in corso indagini, mentre l’ Opera di Santa Croce di Firenze ha presentato ai carabinieri una denuncia, ipotizzando la violazione di domicilio. Come hanno fatto i due ad arrivare fin lassù? Rimane un mistero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Croce, il giallo del video virale. L’ipotesi della scalata esterna. Al vaglio decine di videocamere

In questa notizia si parla di: croce - santa - giallo - virale

