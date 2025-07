Sinner come Ettore Alcaraz come Achille Una sfida omerica

Ora che Sinner, battendo il campione uscente Alcaraz, ha sfatato l’eterno tabù dello sport italiano (mai fino a ieri un nostro tennista aveva vinto Wimbledon ), beh, vorrei magari cercare di evitare il luogo comune, il richiamo perenne alla mitica rivalità tra Federer e Nadal con aggiunta di Djoko e bla bla bla. E nemmeno sono disposto a scomodare i fantasmi di Coppi e Bartali, di Senna e Prost, di Muhammad Ali e Joe Frazie r. Per carità , va tutto bene: ma qui, con Sinner e Alcaraz, siamo oltre. Siamo a Omero e non sto esagerando. Siamo alla narrazione, dolorosamente inevitabile, della contrapposizione tra Ettore e Achille sulle pagine dell’ Iliade. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner come Ettore, Alcaraz come Achille. Una sfida omerica

