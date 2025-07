14 luglio la Toscana col naso all’insù | stanotte inizia la pioggia di stelle cadenti

Firenze, 14 luglio 2025 - In attesa delle stelle cadenti dette le ‘lacrime di San Lorenzo’, anche questo mese stanno per arrivare con le loro scie luminose le mitiche Perseidi. A partire da questa notte e fino al 23 agosto, lo sciame di stelle cadenti darà spettacolo nel cielo della Toscana. Tutti col naso all’insù dunque, per cercare di vedere solcare il cielo da questi astri esprimendo un desiderio. E a fine mese le mitiche Perseidi saranno ancora più visibili mentre solcano il cielo, data l’assenza della luna, contrariamente a quanto avverrà invece intorno al 10 agosto, quando il nostro satellite sarà vicino alla fase di Luna piena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 14 luglio, la Toscana col naso all’insù: stanotte inizia la pioggia di stelle cadenti

In questa notizia si parla di: cadenti - stelle - luglio - toscana

La Microluna dei Fiori, la pioggia di stelle cadenti, i baci celesti: gli eventi astronomici da non perdere a maggio - Maggio sarà un altro mese con imperdibili eventi astronomici per gli astrofili. Il fenomeno più suggestivo di questo mese è la Microluna dei Fiori, un plenilunio in formato mini.

Pioggia di stelle cadenti, la Luna dei Fiori, i baci celesti: gli eventi astronomici di maggio - Maggio sarà un altro mese con imperdibili eventi astronomici per gli astrofili. Il fenomeno più suggestivo di questo mese è la Luna dei Fiori, un plenilunio in formato mini.

Oggi sciame di splendide stelle cadenti nei cieli italiani: a che ora vedere le Eta Aquaridi - Tra i più spettacolari stelle cadenti di primavera ci sono le Eta Aquaridi, generate dalla famosissima cometa di Halley.

Al #brugnatooutlet alle 5 Terre sabato 12 luglio ci daranno Kekko e Zappa dalle ore 21:00. Link evento https://facebook.com/events/s/francesco-kekko-silvestre-ed-e/24261485746780235/ #modà #RadioSubasio #modà fanclubtoscana #sanremo2025 #musica Vai su Facebook

14 luglio, la Toscana col naso all’insù: stanotte inizia la pioggia di stelle cadenti; Dove vedere le stelle e la Via Lattea a Pasqua: 6 splendide location sotto il cielo stellato; Firenze: Come stelle cadenti - Mostra d'arte contemporanea in Toscana - On Art Gallery.

Pioggia di Stelle cadenti in arrivo: 3 sciami pronti ad illuminare il cielo di luglio e agosto 2025 - Tre spettacolari sciami di stelle cadenti illumineranno il cielo a luglio e agosto, regalando notti indimenticabili per tutti gli appassionati di astronomia. Da drcommodore.it

A luglio pioggia di brillanti stelle cadenti sull’Italia, possibili anche i bolidi: quando vederli - In attesa delle Lacrime di San Lorenzo ad agosto, le stelle cadenti daranno spettacolo anche nel cielo di Luglio ... Come scrive fanpage.it