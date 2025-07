Occupa alloggio Aler e getta mobili e indumenti del proprietario dalla finestra Un’inquilina chiama gli agenti | casa liberata e ragazza denunciata

Abbiategrasso (Milano), 14 luglio 2025 –  Ha provato a occupare abusivamente un alloggio Aler ma la segnalazione dei cittadini e poi l’ intervento della polizia locale hanno impedito che il tentativo andasse a buon fine arrivando infine alla denuncia della protagonista. Nel pomeriggio dell’8 luglio, grazie alla segnalazione tempestiva di una condomina, la Polizia locale di Abbiategrasso è infatti intervenuta con successo n ella zona di via in via Machiavell i, in un appartamento di proprietĂ dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale. Gli agenti sono stati allertati da una residente che ha notato movimenti sospetti e una pattuglia si è recata immediatamente sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Occupa alloggio Aler e getta mobili e indumenti del proprietario dalla finestra. Un’inquilina chiama gli agenti: casa liberata e ragazza denunciata

