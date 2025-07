Il saluto fascista ai funerali in Duomo il sindaco indignato | Monza non lo merita

Monza, 14 luglio 2025 –  Si respirav a irritazione in Duomo ieri mattina. La notizia che nella mattinata di sabato è stato celebrato il funerale di un esule fascista monzese, riparato all’estero da mezzo secolo dove aveva anche combattuto come guerrigliero, non poteva che lasciare strascichi. Soprattutto perchĂ© la cerimonia è stata accompagnata da “saluti romani”, chiamata del “presente” e bandiere con simbologie che si richiamavano a rune naziste e a un’associazione neofascista disciolta di forza nel 1976. Funerale Davide Cattaneo E il malcontento dell’arciprete di Monza, monsignor Maurizio Mosconi, non è tardato ad arrivare: “Siamo stati vittime della disonestĂ di chi ha voluto trasformare una funzione religiosa in un atto politico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il saluto fascista ai funerali in Duomo, il sindaco indignato: “Monza non lo merita”

