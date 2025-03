Linkiesta.it - L’arte difficile e sussurrata nella pittura scultorea di Simon Callery

Leggi su Linkiesta.it

L’opera di, classe 1960, si distingue per una ricerca che intreccia materia, memoria e paesaggio, dando vita a un dialogo stratificato e complesso, teso a superare i confini tradizionali della. La sua, “”, dà volume alla memoria, trasformandola in materia viva che sfugge a qualsiasi codificazione definitiva. Il suo linguaggio, tanto articolato quanto impenetrabile – perfino a chi tenta di decifrarlo o interrogarlo – riflette una concezione delprofondamente ermetica, indissolubilmente intrecciata al suo vissuto.L’influenza familiare ha, del resto, giocato un ruolo crucialesua formazione, lasciandogli in eredità un universo di intuizioni silenziose che si traducono in un approccio tattile alla. Un’arte che non si limita a coinvolgere la vista, ma investe l’intero corpo, trasformando la superficie pittorica in un territorio di esplorazione sensoriale.