Minuto di silenzio, ma l'ex calciatore è vivo. La moglie in lacrime: "La TV ha detto che sei morto"

Vicenda surreale prima di una partita del massimo campionato bulgaro: domenica è stato osservato undiin memoria di Petko Ganchev, ex stella dell'Arda Kardzhali che era impegnato contro il Levski Sofia. Ma l'ex attaccante non è morto e ha raccontato cosa è successo dopo che la TV aveva trasmesso la notizia della sua dipartita: "Entro nel cortile di casa e miami accoglie in. Lei grida: 'Petko, Petko, hanno annunciato in televisione che sei morto!'. Non riuscivo a capire cosa mi stesse dicendo e cosa fosse successo".