Liberoquotidiano.it - "Feci sul pavimento e...": dettagli raccapriccianti, com'era ridotto Gene Hackman

A un mese dalla morte presunta die Betsy Arakawa a Santa Fe, nel New Mexico, filtrano nuove, inquietanti, indiscrezioni. Si parla del ranch in cui vivevano: si apprende infatti che l'abitazione si trovava in totale degrado. L'attore, 95 anni, e sua moglie, 65, vivevano in un ranch dal valore di 3,5 milioni di dollari (circa 3,20 milioni di euro), ma le condizioni della proprietà erano tutt'altro che lussuose. Anzi, il contesto era inaffrontabile. Secondo quanto riportato dai tabloid, "era scioccante, sulc'erano escrementi di cane. Non avevano una governante o una domestica". Un quadro davvero inquietante. E ancora, il The Mirror ha descritto l'interno della villa come estremamente trascurato: "Era tutto pieno di polvere e il frigorifero era vuoto". Poi il cane, trovato morto, pare per disidratazione e malnutrizione.