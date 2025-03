Leccotoday.it - Ragazzina investita a Lecco, soccorsi in azione

Leggi su Leccotoday.it

Paura per unadi soli 14 anninella tarda mattinata di oggi a. L'incidente stradale è avvenuto in via Marconi alle 11.50 di sabato 15 marzo. L'allarme è scattato in codice giallo. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro.La centrale di Areu -.