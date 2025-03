Lanazione.it - Mezzo pesante in fiamme dopo un incidente, A1 bloccata

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 marzo 2025 – Traffico bloccato tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per unin, che si è incendiato a seguito di un. E’ successo all’altezza di Villa Costanza, al chilometro 196. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa con una squadra e due autobotti. L’, avvenuto intorno alle 8,15, ha creato disagi al traffico sia per il fumo che per il momentaneo blocco della circolazione sulla corsia nord. Peraltro la zona è già interessata da problemi di viabilità a causa del persistere della chiusura del tratto tra Scandicci e il per la Firenze-Pisa-Livorno a causa degli allagamenti.