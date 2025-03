Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: al via le batterie dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.0011.50 Grandissimo ultimo intermedio di Michela Moioli che addirittura supera Pia Zerkhold (Austria) e vince la batteria per soli 7 millesimi!11.49 Scappa l’Austria, deve tenere Moioli la seconda posizione.11.48 Recupera Omar Visintin! Secondo l’altoatesino a 19 millesimi da Lukas Pachner ( Austria). Tocca a Michela Moioli adesso.11.47 In testa l’Austria al terzo intermedio. Terzo Omar Visintin.11.46 Terza batteria a breve con in pista la coppia italiana. Parte per primo Omar Visintin.11.45 Passa ovviamente la Francia grazie al vantaggio accumulato dovuto all’incidente, seconda posizione per Svizzera (2) con la coppia Jud/Widmer.11.44 Francia nettamente in vantaggio in questa manche con Julia Pereira de Sousa.