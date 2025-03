Thesocialpost.it - Carnevale di sangue in Sardegna, il 22enne Marco Mameli ucciso con una coltellata a Nuoro

Un ragazzo di 22 anni,, è statoa Bari Sardo, in Ogliastra, durante una lite scoppiata nella notte nel pieno dei festeggiamenti per il. Il giovane, originario di Ilbono (), è stato colpito da unaal petto, risultata fatale. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118: quando i sanitari sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare.Leggi anche: Omicidio a Corigliano-Rossano: giovane di 22 annicon unaRissa dopo la sfilata, poi la tragediaL’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro storico di Bari Sardo, comune costiero di poco meno di 4mila abitanti nellacentro-orientale., operaio di 22 anni, stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici, dopo aver partecipato alla tradizionale sfilata dei carri allegorici.