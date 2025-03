Lanazione.it - Incidente sul raccordo di Arezzo: 3 furgoni si scontrano: muore uomo di 57 anni

Leggi su Lanazione.it

. 1 marzo 2025 – Una scena devastante quella che si sono sono trovati davanti agli occhi gli automobilisti che questa mattina, primo marzo, transitavano suldi, all’altezza di Ponte a Chiani, prima periferia della città. Poco prima delle 7, tresi sono scontrati. Nell’impatto, violentissimo, undi 57italiano, alla guida di un furgone Fiat Doblò è morto sul colpo nello scontro frontale con un altro mezzo. Un ragazzo di 23è stato trasportato invece in codice rosso al pronto soccorso di. In ospedale trasferita anche una donna di 67. Il 57enne stava transitando verso, mentre l’altro mezzo si immetteva in autostrada. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automedica, i sanitari hanno però potuto solo constatare il decesso del 57enne.