Firenzetoday.it - Deruba tabaccheria e aggredisce gli agenti: arrestato

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuesta notte, intorno alle 3, le volanti di via Zara sono intervenute a Sesto Fiorentino per la segnalazione di un furto in atto presso unadi via Querceto.Arrivati sul posto, dopo aver constatato il danneggiamento.