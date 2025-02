Dayitalianews.com - Malore fulminante per strada, 80enne si accascia e muore

Uned un’altra tragedia improvvisa hanno scosso il Salento nelle ultime ore. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri e la comunità di Tricase piange una donna di 80 anni, residente a Castrignano del Capo, morta ina seguito, molto probabilmente, di un arresto cardiaco. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 in via Carducci, poco dopo che l’anziana aveva lasciato uno studio veterinario. Dopo pochi passi, la donna si è improvvisamenteta al suolo, perdendo i sensi sotto gli occhi dei passanti., ma niente da fare per anziana donnaQuesti ultimi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarla, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano. I paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso.