Documenti al gate l’imbarco zero burocrazia crea dubbi tra i passeggeri

Due notizie dell'ultima settimana fanno apparentemente a pugni tra loro. La prima: secondo uno studio condotto dalle società Nord-VPN e Saily esiste un fiorente mercato nero di dati rubati legati ai viaggi, proprio in coincidenza con l'alta stagione delle vacanze. Dalle scansioni del passaporto agli account dei programmi fedeltà , i dati personali possono essere venduti sul dark-web anche per migliaia di dollari. La seconda: niente più documento da esibire al gate per l'imbarco. Certo, l'avvicinarsi delle ferie rende attrattiva l'idea di spostarsi con più rapidità negli aeroporti, con meno burocrazia e attese in piedi facendo la fila.

Addio documenti al gate: per volare in Italia e in Europa ora basta la carta d’imbarco - Negli aeroporti italiani si volta pagina. Nessuna carta d’identità da esibire all’imbarco, nessun documento da cercare all’ultimo secondo prima di passare il gate.

